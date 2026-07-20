Тренер сборной Аргентины расплакался после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Скалони / © Associated Press

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони расплакался после поражения от Испании в финальном матче чемпионата мира-2026.

48-летний аргентинский специалист дал волю эмоциям во время пресс-конференции после решающего поединка Мундиаля.

Не сдержав слез, наставник "альбиселесте" извинился перед журналистами и покинул медиамероприятие.

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"Я уже выплакал все сердце в раздевалке вместе со своими ребятами. Я безгранично благодарен этой группе футболистов — они были настоящими воинами. Мы до последней минуты пытались сделать все возможное. Меня разрывает между разочарованием и гордостью.

Мне очень грустно, но ребята отдали на поле все до последнего вздоха. Я чувствую вечную благодарность за их мужественную игру, которая держала надежду живой до самого конца. Это место прекрасное, это место-мечта. Ни я, ни мой тренерский штаб никогда не могли представить в самых смелых мечтах, что пройдем этот путь", — сказал Скалони на пресс-конференции.

Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

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Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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