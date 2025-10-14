Тренер сборной Азербайджана высказался о поражении от Украины в отборе к ЧМ-2026

Украина – Азербайджан / © УАФ

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Знали, что игра будет напряженной. Наши футболисты были уставшими. Мы волновались, но ребята проявили характер. Спасибо им за это. Играть каждые три дня против сильных команд – это важно. Мы просили футболистов быть уверенными и спокойными – они это показали.

Возможно, мы должны были взять одно очко. Первые 10-15 минут были очень тяжелыми – соперник хотел победить. Если бы Нариман Ахундзаде реализовал свой момент, все могло бы сложиться иначе. Мы с оптимизмом смотрим в будущее – у этой команды есть потенциал. Когда есть дух и желание, результат обязательно придет. Впереди два домашних матча – будем готовиться и будем пытаться увеличить количество очков", – цитирует Аббасова портал Azerisport.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал тяжелую победу над Азербайджаном.

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026, сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.