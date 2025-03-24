Тренер сборной Бельгии рассказал, благодаря чему удалось победить Украину в плей-офф Лиги наций

Руди Гарсия остался доволен перфомансом своей команды во второй игре против украинцев.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над Украиной (3:0) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Именно такого матча я ожидал от своей команды. Мы хорошо контролировали игру, обладали интенсивностью, техническим качеством и атакующим импульсом. Все это было необходимо, чтобы забить три гола и не доводить дело до дополнительного времени.

Несмотря на то, что Лукаку забил дважды, думаю, именно футболисты, которые вышли на замену, решили судьбу встречи.

В первом поединке с Украиной у нас была не проблема менталитета, а проблема уверенности. Потому пришлось провести в этом направлении определенную работу. И мы получили реакцию. Реакцию гордости. Это доказывает, что в этой команде есть качество, но прежде всего – душа, которая позволяет нам переживать такие прекрасные вечера, как этот", – приводит слова Гарсии официальный сайт УАФ.

Также читайте Лукаку высказался о разгромной победе Бельгии над Украиной и сохранении места в элите Лиги наций

Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Сергея Реброва проведет следующий розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Бельгии и невыход в элиту Лиги наций.

Также фиаско от Бельгии в решающем матче за элиту Лиги наций прокомментировал капитан сборной Украины Николай Матвиенко.

Читайте также: