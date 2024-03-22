Тренер сборной Боснии и Герцеговины отреагировал на поражение от украинцев в плей-офф отбора Евро-2024

Саво Милошевич взял на себя всю ответственность за неудачу в матче против сборной Украины.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал поражение от команды Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском Зенице завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Команда Сергея Реброва уступала 0:1, но совершила камбэк и вырвала путевку в финал плей-офф за выход на континентальное первенство.

"Не знаю, как у вас или болельщиков, но лично у меня нет никакой претензии к игрокам нашей команды. У меня нет ни малейшего повода жаловаться на действия ни одного из них. Думаю, мы полностью нейтрализовали серьезную команду до 80-85-й минуты игры. В этом отрезке матча Украина оставалась практически без единого удара.

После этого произошла путаница. Где-то это было связано с заменами, где-то со снижением уровня концентрации. Два гола мы пропустили на контратаках в тот период, когда вели в счете и контролировали ход матча.

Мы играли против серьезной команды, но мне жаль, что мы проиграли. Я не могу ни в чем винить ребят – может идти речь только о моей вине и моей ответственности.

На поле мы были если не лучше, то более опытной командой, чем соперник. Но мы могли сыграть чуть-чуть умнее в последние 10 минут матча. Ребята придерживались плана игры до 85-й минуты. После этого большинство опытных команд стали бы гораздо больше сдерживать игру и использовать нефутбольные приемы, чтобы сохранить результат.

По этой же причине мы пропустили два гола. Серьезные команды в таких ситуациях "сушат" игру и создают в ней множество пауз. Однако мы этого не сделали. Мы продолжали играть так, как играли с первой минуты. У нас был шанс сделать счет 2:0 до первого гола, но, к сожалению, мы упустили эту возможность", – приводит слова Милошевича Dynamo.kiev.ua.

В финале плей-офф отбора к Евро-2024 "сине-желтые" разыграют путевку на чемпионат Европы с Исландией, которая в другом полуфинале разгромила Израиль (4:1).

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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