Тренер сборной Чехии возмутился назначенным пенальти в ворота его команды в матче Лиги наций с Украиной

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Украиной.

Напряженная встреча в польском Вроцлаве завершилась вничью 1:1 . Наставник чехов заявил, что считает справедливым ничейный результат поединка, но вместе с тем возмутился назначенным в ворота его команды пенальти.

"Я думаю, что ничья – справедливый результат сегодняшнего матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победы. Тяжелый поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили один пункт, учитывая, что мы играли с фаворитом. Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу", – приводит слова Гашека официальный сайт УАФ.

После четырех туров Чехия с 7 очками занимает первое место в группе B1. На второй и третьей позициях соответственно идут Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов. Украина с 4 пунктами замыкает квартет.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

Смотрите также: Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Читайте также:

"Будем бороться за выход в Дивизион А": Ребров прокомментировал ничью с Чехией в Лиге наций

Ребров рассказал о состоянии здоровья Гуцуляка, получившего жуткую травму в матче Лиги наций с Чехией

Албания обыграла Грузию и еще сильнее закрутила борьбу в группе Украины в Лиге наций (видео)