Тренер сборной Чехии возмутился назначенным пенальти в ворота его команды в матче Лиги наций с Украиной

Иван Гашек считает ничейный результат поединка против "сине-желтых" справедливым.
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Украиной.
Напряженная встреча в польском Вроцлаве завершилась вничью 1:1. Наставник чехов заявил, что считает справедливым ничейный результат поединка, но вместе с тем возмутился назначенным в ворота его команды пенальти.
"Я думаю, что ничья – справедливый результат сегодняшнего матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победы. Тяжелый поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили один пункт, учитывая, что мы играли с фаворитом. Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу", – приводит слова Гашека официальный сайт УАФ.
После четырех туров Чехия с 7 очками занимает первое место в группе B1. На второй и третьей позициях соответственно идут Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов. Украина с 4 пунктами замыкает квартет.
В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.
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Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
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