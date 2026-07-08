Тренер сборной Египта жестко разнес судей и ФИФА после матча с Аргентиной на ЧМ-2026

Хоссам Хасан и Франсуа Летексье / © Associated Press

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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан резко раскритиковал судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

Египтяне вели в счете 2:0 до 79-й минуты поединка, однако затем Аргентина совершила суперкамбэк, забив три гола до конца основного времени встречи и вышла в четвертьфинал.

После игры Хассан заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА) было выгодно оставить аргентинцев и их лидера Лионеля Месси на турнире с учетом финансовой составляющей.

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Тренер египтян подчеркнул, что его команда "испытала несправедливость" и в знак протеста он принципиально не будет больше смотреть ни одного матча турнира.

"Сегодня мы играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив, и то, что произошло, было несправедливым, пусть ФИФА и выступает за "фейр-плей". Судья не засчитал гол без видимой причины. Счет мог быть и 3:1, но Аргентина потом сравняла счет. В игру могут вмешаться коммерческие интересы: "мы не хотим, чтобы Месси выбыл, мы хотим, чтобы чемпион мира остался на турнире".

Я благодарю игроков, они сделали то, о чем их просили, но часто, даже если мы делаем то, что необходимо, нашу судьбу определяют другие факторы.

Извините, я хотел бы подарить болельщикам еще больше радости, пройдя как можно дальше, но я горжусь всеми игроками: мы показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Я ненавижу проигрывать, но это поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводит на нет технические аспекты.

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Нам противостояли чемпионы мира, которые, несомненно, выиграли благодаря маркетинговой поддержке, но у нас есть свой собственный стиль, и мы навязывали его всем соперникам с начала этого чемпионата мира. Я доволен игроками и тем, что они показали, но на результат повлияли внешние факторы. Да, мы допускали ошибки, но самое главное — мы не получили того, чего заслуживали в этом матче", — цитирует Хасана goal.com.

"Почему в спорте нет справедливости? В футболе? Я не хочу пытаться выразить это здесь мягко, используя красивые слова. Сегодня к нам отнеслись несправедливо. Мы испытали несправедливость.

Это мой способ высказать свое мнение и отстоять свою позицию. Я не собираюсь смотреть ни одного матча этого турнира", — заявил Хасан.

Форвард сборной Египта Мостафа Зико также обвинил главного рефери поединка француза Франсуа Летексье в несправедливом судействе.

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"Судья судит несправедливо, но мне достаточно Бога — Он лучше всех распоряжается делами. Он (судья) сводит на нет усилия целой нации. Кубок отдают Аргентине. Они выиграют чемпионат мира", — приводит слова Зико инсайдер Фабрицио Романо.

Капитан сборной Египта Мохамед Салах также прокомментировал драматическое поражение от Аргентины и вылет с ЧМ-2026.

"Прежде всего, такова была Божья воля. Такова была судьба этого матча и его результата. Мы провели отличный первый тайм и также хороший выглядели в течение большей части второго. Мы допустили несколько небольших ошибок, а относительно судейства, то я предпочитаю не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше ничего добавить.

Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник пошел в контратаку и забил.

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Тренер поздравил нас с тем, как мы провели турнир. Он хотел, чтобы мы прошли еще дальше, но такова воля Бога. Мы будем строить будущее на основе того, чего достигли на этом турнире, и если Бог даст, впереди нас ждет еще более успешное будущее.

Мы играли против действующих чемпионов мира и понимали, что нам предстоит очень тяжелый матч. Мы отлично подготовились к этому сопернику, и это было заметно с первых минут встречи. Но в итоге именно такую судьбу Бог приготовил для нас", — цитирует Салаха издание Globo.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Египта подала официальную жалобу в ФИФА из-за судейства в матче с Аргентиной на ЧМ-2026.

В четвертьфинале аргентинцы сразятся со Швейцарией, которая в 1/8 финала в серии пенальти одолела Колумбию после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.

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Матч Аргентина — Швейцария состоится в воскресенье, 12 июля. Начало поединка — в 04:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026.

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