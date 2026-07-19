Тренер сборной Франции объяснил поражение от Англии в матче за "бронзу" ЧМ-2026

Дидье Дешам / © Associated Press

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Англии (4:6) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

"Это поражение. Мы проигрывали 0:4, мы провели позорный первый тайм. Однако мы показали бойцовский дух, и были вещи, которые мы сделали хорошо. У нас было два шанса сравнять счет до 4:4, и после этого мы немного активнее пошли вперед...

Мы сделали то, что умеем. Это моя вина, пожалуй, я не сделал того, что требовалось в первом тайме... По крайней мере, это было похоже на игру, даже если поражение болезненное. Конечно, было бы лучше занять третье место.

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Мы приехали сюда с большими амбициями. Нам удалось сделать немало положительных вещей. Мы не смогли победить в матче против Испании. Это не полный провал. У нас качественный состав, молодые игроки, которые будут прогрессировать. У нас был талант, чтобы и дальше достигать очень хороших результатов.

Лично для меня это было поистине замечательное путешествие вместе с ними. Мы провели восемь недель вместе с начала нашей подготовки. Это было здорово. Разочарование заключается в спортивном аспекте, но у нас была возможность вызвать эмоции, и миллионы французов смогли их почувствовать. Это чемпионат мира — нет ничего прекраснее этого", — цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.

Отметим, что матч с Англией стал последним для Дешама во главе "Ле Блэ". Ожидается, что после завершения турнира его заменит на посту Зинедин Зидан.

Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. Под его руководством "трехцветные" дошли до финала Евро-2016, выиграли ЧМ-2018, стали серебряным призером ЧМ-2022 и одержали победу в Лиге наций в 2021 году.

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Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

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