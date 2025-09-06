Тренер сборной Франции оценил победу над Украиной на старте отбора ЧМ-2026

Дидье Дешам / © Associated Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Украиной (2:0) в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2026.

"Этот матч, как возвращение в школу, и сразу – против сильной команды, поэтому очень приятно начать сезон с победы.

Мы хорошо провели первый тайм, но должны были забивать больше, чем один мяч. Во втором тайме у нас было меньше сил, меньше энергии, мы были менее агрессивны в борьбе.

Однако считаю, что мы контролировали ситуацию в поле. Не думаю, что в нашей игре был какой-то спад, скорее соперник проявил свою силу.

Мы победили, не пропустили, но у сборной Украины было два отличных момента", – приводит слова Дешама официальный сайт УАФ.

В другом матче стартового тура группы D сборная Исландии дома разгромила команду Азербайджана со счетом 5:0.

Во втором туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде сыграет с Азербайджаном, а Франция примет Исландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.