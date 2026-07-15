Тренер сборной Франции пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании

Дидье Дешам / © Associated Press

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пожаловался на судейство в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Испании.

Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился победой испанцев со счетом 2:0.

После игры Дешам прокомментировал поражение своей команды, а также выразил недовольство работой главного арбитра — сальвадорца Ивана Бартона.

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"Игроки разбиты, но надо рассуждать трезво: мы были слабее в техническом плане. Это наша вина. Но я задаю один вопрос: отвечает ли уровень этого арбитра статусу полуфинала? Я не буду на него отвечать. Было немало ситуаций...

Однако главная причина заключается в том, что мы недотягивали, допустили несколько технических ошибок, в частности в передачах, которые могли бы привести к голевым моментам. Это самый высокий уровень, даже если от этого больно. Мы будем играть в матче за третье место. Я не хочу перечеркивать все то, что было сделано раньше, но в этом матче Испания показала нечто большее.

Судейство? Если я что-то скажу, я буду казаться плаксой, поскольку мы проиграли. Но я задаю вам вопрос: соответствует ли этот арбитр уровню, чтобы судить полуфинал? Дело не только в пенальти, это идет просто в придачу. Я не имею ничего против сегодняшнего судьи, но просто задайте себе этот вопрос", — цитирует Дешама издание RMC Sport.

В финале Испания сразится с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени встретятся Англия и Аргентина.

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Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству матчей во главе национальной команды.

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