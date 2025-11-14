Тренер сборной Франции прокомментировал разгромную победу над Украиной в отборе на ЧМ-2026

Дидье Дешам / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу над Украиной (4:0) в домашнем матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу.

"Мы будем наслаждаться тем, что достигли своей цели – квалифицироваться на чемпионат мира. Нам было нелегко в первом тайме, но мы сделали то, что было нужно. Мы не должны преуменьшать значение этого достижения.

Есть футболисты, которые смогли провести несколько минут в поле. Много травмированных. Но это не влияет на всеобщее настроение команды", – цитирует Дешама официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Реклама

После победы над Украиной сборная Франции (13 очков) гарантировала себе первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2026. В заключительном туре "Ле Блэ" 16 ноября на выезде сыграют с Азербайджаном, который с одним набранным баллом замыкает квартет.

В тот же день сборные Украины и Исландии, имеющие в своем активе по 7 очков, разыграют второе место в группе и право продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф. Команда Сергея Реброва уступает исландцам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, поэтому в очном матче "сине-желтым" нужна только победа.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.