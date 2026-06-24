- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Тренер сборной Франции пропустит матч ЧМ-2026 против Норвегии: трагическая причина
Дидье Дешам срочно покинул расположение "Ле Блэ" из-за смерти матери.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам экстренно покинул расположение команды на чемпионате мира-2026 и вернулся домой из-за смерти своей матери.
Об этом сообщает The Athletic.
57-летний специалист пропустит ближайшие тренировки и матч заключительного тура группового этапа Мундиаля против Норвегии, который состоится 26 июня.
В отсутствие Дешама руководство сборной доверили его ассистенту Ги Стефану.
После двух туров сборная Франции с 6 очками занимает первое место в группе I, опережая Норвегию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В первом туре "Ле Блэ" одолели Сенегал (3:1), а во втором разгромили Ирак (3:0).
В матче с Норвегией решится, кто займет первое место в группе, а кто станет вторым. Французам хватит даже ничьей, чтобы сохранить лидерство в квартете.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Он выиграл с "трехцветными" ЧМ-2018, Лигу наций-2020/21, а также дошел до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.
В августе прошлого года он объявил о намерении уйти в отставку с поста главного тренера французской сборной после завершения ЧМ-2026. Так что нынешний турнир должен стать для него последним у руля "Ле Блэ".
Ранее сообщалось, что матч с участием сборной Франции на ЧМ-2026 прервали на два часа из-за молнии.