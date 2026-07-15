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Тренер сборной Франции установил исторический рекорд чемпионатов мира
Дидье Дешам стал абсолютным рекордсменом по количеству матчей на Мундиалях среди тренеров.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству матчей во главе национальной команды.
Полуфинальный матч ЧМ-2026 против Испании стал для 57-летнего французского специалиста 26-м во главе "Ле Блэ" на Мундиалях.
Дешам побил рекорд бывшего тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, возглавлявшего немецкую команду в 1964-1978 годах. Под его руководством сборная ФРГ провела 25 матчей на чемпионатах мира.
Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. Под его руководством "трехцветные" дошли до финала Евро-2016, выиграли ЧМ-2018, стали серебряным призером ЧМ-2022 и одержали победу в Лиге наций в 2021 году.
Отметим, что на счету Дешама 11 побед в матчах плей-офф ЧМ — это абсолютный рекорд среди тренеров.
Напомним, Испания одолела Францию (2:0) и вышла в финал ЧМ-2026, где сразится с победителем другого полуфинала Англия — Аргентина.
Французы в матче за третье место поборются против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.