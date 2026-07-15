Тренер сборной Франции установил исторический рекорд чемпионатов мира

Дидье Дешам / © Associated Press

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству матчей во главе национальной команды.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 против Испании стал для 57-летнего французского специалиста 26-м во главе "Ле Блэ" на Мундиалях.

Дешам побил рекорд бывшего тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, возглавлявшего немецкую команду в 1964-1978 годах. Под его руководством сборная ФРГ провела 25 матчей на чемпионатах мира.

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Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. Под его руководством "трехцветные" дошли до финала Евро-2016, выиграли ЧМ-2018, стали серебряным призером ЧМ-2022 и одержали победу в Лиге наций в 2021 году.

Отметим, что на счету Дешама 11 побед в матчах плей-офф ЧМ — это абсолютный рекорд среди тренеров.

Напомним, Испания одолела Францию (2:0) и вышла в финал ЧМ-2026, где сразится с победителем другого полуфинала Англия — Аргентина.

Французы в матче за третье место поборются против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

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