Тренер сборной Франции высказался о предстоящем матче с Украиной в отборе к ЧМ-2026

Дидье Дешам / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу против Украины.

"Мы набрали 10 очков, хотя могли набрать 12. Мы осознаем важность завтрашнего матча, он может обеспечить нам выход на чемпионат мира. Мы не должны терять самообладания. Многие наши игроки все еще отсутствуют – это мешает нам тренироваться и работать в полную силу. Меня не интересует то, что было позади; самое главное – завтрашний день. Наш долг как сборной Франции – квалифицироваться на самый большой турнир.

Мой будущий уход из сборной? Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча. Следует ценить каждый момент, подготовку к таким решающим поединкам, как этот. Надо жить настоящим. Важно ценить то, что есть. Я никогда не оглядывался назад. История, которую нужно написать, будет завтра", – цитирует наставника французской команды Le Parisien.

Реклама

Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины представила новую эксклюзивную домашнюю форму.

Напомним, букмекеры сделали прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Франция – Украина.