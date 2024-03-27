Тренер сборной Исландии назвал причину поражения от Украины в матче за выход на Евро-2024

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде прокомментировал поражение от Украины в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

Команда Сергея Реброва уступала в счете до перерыва, но в итоге одержала волевую победу (2:1) и вышла в финальный турнир чемпионата Европы.

"Мы чувствовали себя хорошо после первого тайма, но после перерыва все пошло не так, как мы планировали. Да, у нас появилась возможность для контратак, но из-за неудачного расположения мы получали контратаки на свои ворота.

Мне показалось, что в заключительной части матча команда устала, но все равно имела шансы сравнять счет. Мы давили, но было не суждено. Возможно, все решила большая глубина состава соперника. Но это нормально, когда речь идет о такой большой нации, как украинцы", – приводит слова Харейде официальный сайт УАФ.

Добавим, что перед очным матчем наставник исландцев высказался о войне в Украине. 70-летний норвежский специалист выразил солидарность с украинским народом и рассказал, что его дочь у себя дома принимала беженцев из нашей страны.

В финальном турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков посвятил победу над Исландией и выход на чемпионат Европы воинам ВСУ.

Также победу над исландцами и завоевание путевки на континентальное первенство прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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