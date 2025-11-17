Тренер сборной Исландии оценил поражение от Украины в решающем матче отбора ЧМ-2026

Арнар Гюннлейгссон / © УАФ

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гюннлейгссон прокомментировал поражение своей команды от Украины (0:2) в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

"С точки зрения соперника, это были прекрасные голы, но с точки зрения Исландии они ужасные. Конечно, я могу сказать, что есть такая проблема в исландском футболе, когда мы теряем концентрацию на последних минутах. Сегодня это и произошло.

Я говорю не только о втором тайме. Так же я видел, как мы теряли концентрацию на последних минутах первого тайма. Но это футбол. Сегодня я поздравляю Украину с победой и выходом в плей-офф. Мы должны принять этот результат. Конечно, проигрывать больно. Но это спорт. Завтра мы проснемся сильнее и будем двигаться дальше", – приводит слова Гюннлейгссона официальный сайт УАФ.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Своих соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины узнает во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

