Тренер сборной Исландии прокомментировал поражение от Украины в отборе к ЧМ-2026

Арнар Гуннлаугссон / © УАФ

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о поражении от Украины (3:5) в домашнем матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Это была тяжелая игра. Мы играли против Украины, это не простая команда, и я считаю, что мы провели действительно отличную игру. Я был очень горд за наших ребят.

Всегда можно упростить игру, если мы играем со вдохновением и выигрываем с легкостью, но это не так просто. Я надеюсь, что большинство это видит, и я считаю, что все, кто разбирается в футболе, видят, что мы были просто великолепны сегодня вечером. Нам не хватило немного, это была безжалостная игра.

Команда должна быть сплоченной и сильной, молодой и энергичной, но иногда случаются ошибки, которые нельзя оправдать. Мне нравится каждое отдельное действие, которое футболисты совершали на поле, это было потрясающе.

Я очень расстроен, это был отличный матч, но мы должны учиться на таких матчах. Мы показали характер, вернулись после 1:3. У нас еще достаточно молодая команда.

С опытом на этом уровне и с тем, что играем против более сильных команд, мы не должны совершать таких ошибок, как в случае с первыми тремя пропущенными голами. Это были ужасные ошибки", – подытожил тренер.

В другом матче 3-го тура группы D сборная Франции дома разгромила Азербайджан со счетом 3:0.

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 13 октября с Азербайджаном. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок, который состоится в польском Кракове. В тот же день Франция на выезде будет противостоять Исландии.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.