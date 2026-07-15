Тренер сборной Испании отреагировал на слова Дешама о судействе в полуфинале ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама о судействе в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился победой испанцев со счетом 2:0.

После игры Дешам поставил под сомнение квалификацию главного арбитра встречи — сальвадорца Ивана Бартона.

Реклама

"Когда проиграешь, все мы ищем оправдания. Мы пережили плохие моменты с судейством. Это напомнило нам день матча против Уругвая.

Было несколько эпизодов, в которых мы чувствуем себя пострадавшими. Снисхождение арбитра... Все, о чем я прошу, — это чтобы мы все становились лучше: судейство, VAR", — цитирует де ла Фуэнте издание Marca.

Также де ла Фуэнте поделился эмоциями после победы своей команды над французами и выхода в финал Мундиаля.

"Трудно передать то, что мы чувствуем, но это счастье. Эта группа игроков — исключительная. Нам осталось сделать еще один шаг. Накопилось много напряжения, быть в финале — это большая ответственность и роскошь. Нужно все это осознать.

Реклама

Франция? Мы еще в раздевалке говорили, что нам будет противостоять одна из лучших команд мира с лучшими игроками мира. Но им противостояла самая лучшая команда мира. Наша команда сделала сложным легким.

Почти четыре года назад мы начали с определенной идеи, остались ей верны, и это привело нас сюда. Сегодня мы играли против одной из лучших сборных мира. Но они играли против лучшей команды мира. Это разные вещи.

Эти игроки заслуживают лучшего. Каждый день они демонстрировали свою преданность, сплоченность, самоотдачу и талант. Они делают сложное легким", — приводит слова де ла Фуэнте издание RMC Sport.

В финале Испания сразится с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени встретятся Англия и Аргентина.

Реклама

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений.

Новости партнеров