Тренер сборной Испании прокомментировал победу над Аргентиной в финале ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте / © Associated Press

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу своей команды над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира-2026.

"Я очень горжусь этим поколением футболистов, которые росли с этой идеей, оставались ей верными, совершенствовали ее, были образцом сплоченности. Мы были одной большой семьей. Это отличные футболисты с исключительным талантом. Я горжусь ими.

Оглянувшись назад, понимаю, что мы выиграли абсолютно все именно с этим поколением футболистов. Думаю, результат матча должен был решиться гораздо раньше, но вмешательство Дибу (вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса — прим.) помешали нам выиграть в основное время.

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Но это финал чемпионата мира и приходится страдать даже против десяти игроков. Мы были готовы к этому", — сообщил 65-летний де ла Фуэнте в эфире La Uno.

Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Ранее де ла Фуэнте во главе сборной Испании также выиграл Евро-2024 и Лигу наций-2022/23.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

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Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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