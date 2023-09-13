Тренер сборной Италии высказался о победе над Украиной в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над командой Украины в матче 6-го тура отбора на Евро-2024.

В поединке на стадионе "Сан-Сиро" в Милане сборная Украины проиграла со счетом 1:2 . После игры наставник "Скуадры Адзурры" похвалил своих подопечных, но также отметил проблемы с реализацией моментов.

По его словам, в конце встречи, когда Украина большими силами пошла в атаку, итальянская сборная должна была забивать третий и четвертый голы.

"Мы должны быть довольны, потому что далеко не всегда удается за всю игру не пропустить от соперника ни одного кросса. Мы позволили им создать два момента в первом тайме и пропустили две контратаки во втором. Придраться к этому нельзя – команда провела хороший матч.

На последних минутах соперник оставлял в атаке сразу нескольких игроков, поскольку большой разницы, с каким счетом проиграть, для него не было. И все же нам необходимо улучшать реализацию и забивать третий и четвертый голы, когда есть такая возможность.

В последние недели давление на нас было большим, и я должен был понять многое за короткое время. Благодарю весь штаб национальной команды за ту помощь, которую мне оказывали в течение всего этого периода", – приводит сайт УЕФА комментарий Спаллетти для RAI.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение и когда следующие матчи

По итогам шести туров сборная Украины (7 очков) опустилась на третье место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов), на вторую позицию поднялась Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Нашей команде осталось сыграть три матча в квалификации на Евро-2024: Украина – Северная Македония (14 октября), Мальта – Украина (17 октября) и Украина – Италия (20 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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