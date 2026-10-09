Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное заявление Роналду о их конфликте

Жорже Жезуш / © Associated Press

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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал скандальное заявление Криштиану Роналду, в котором легендарный форвард объяснил, почему покинул расположение национальной команды.

Об этом сообщает издание A Bola.

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"Я ознакомился с его заявлением. Теперь я буду работать, как и каждый день, в пользу сборной Португалии. Я отправляюсь в штаб-квартиру португальской футбольной федерации и буду думать о своей команде. Мне нечего сказать", — рассказал Жезуш.

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Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

Роналду обиделся на Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний тренер заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

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Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что Роналду объявил, планирует ли после громкого скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

Также мы рассказывали, что Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии.

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