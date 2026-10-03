Тренер сборной Северной Ирландии оценил разгромную победу над Украиной в Лиге наций

Майкл О'Нилл / © Associated Press

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Главный тренер Северной Ирландии Майкл О'Нилл прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Это отличный результат для нас, отличное выступление. Ранний гол помогает нам войти в игру. Второй гол был блестящим. Мы работали по всей длине подачи. Мы были терпеливы. Мы могли забить мяч раньше, но это позволило нам получить больше игроков в штрафной площадке, и это блестящий удар головой от Айзека.

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Третий гол — счастливый гол, но это ошибка соперника, поэтому мы должны воспользоваться этим, но я считаю, что наша игра была блестящей. Мы ограничили соперника навесами и ударами из-за пределов штрафной, и я считаю, что мы блестяще защищались.

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Кейрон Браун — отличный. Он многому научился, очень хорошо играет на позиции и дает нам хороший баланс на левом фланге. У него отличный длинный пас, он хорошо играет в штрафных, очень смелый. Для меня он выше уровня, на котором играет в клубном футболе", — приводит слова О'Нилла после матча Belfast Live.

В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).

После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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