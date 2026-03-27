Тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Украиной в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Грэм Поттер / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу над Украиной (3:1) в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"Это огромный шаг вперед для команды. Команда продемонстрировала невероятную борьбу против соперников высшего класса. Мы боролись вместе, это было здорово. Виктор Дьекереш играл просто невероятно. Он также приложил немало усилий ради команды, выступая нашей первой линией обороны. Мы нашли очень хороший баланс между обороной и атакой.

Все были сосредоточены и на высоте, а настроение команды было именно таким, как нам требовалось. Команда показала игру высшего класса, и мы сделали большой шаг вперед. Решающим был наш старт во втором тайме. Теперь перед нами стоит невероятный вызов против Польши во вторник вечером.

Реклама

Команда счастлива, довольна и рада, что смогла отпраздновать победу вместе с приехавшими на матч болельщиками. Но мы все осознаем, что праздновать не стоит, ведь во вторник нас ждет важный матч против Польши, и нам нужно восстановиться, чтобы быть в лучшей форме.

Мы с нетерпением ждем прекрасного вечера и фантастической атмосферы во вторник. Польша будет трудным соперником, и мы знаем, что это очень опасная команда. Нам нужно сосредоточиться на своей игре и подготовиться должным образом будет непросто. Я очень уважаю польский футбол, у них отличная ментальность и большая решительность, и я уверен, что они усложнят нам жизнь. Это отличная команда", — сказал Поттер на пресс-конференции.

Матч Швеция — Польша за путевку на Мундиаль состоится 31 марта.

Поляки в своем полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 одержали волевую победу над Албанией (2:1).

Реклама

В свою очередь, сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с албанцами.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Швеции и невыход на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026.