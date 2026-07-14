Тренер сборной Швейцарии разнес арбитров после матча с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2026

Мурат Якин / © Associated Press

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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин раскритиковал арбитров после матча 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

Поединок завершился поражением швейцарцев в экстра-таймах (1:3) после того, как основное время встречи завершилось вничью 1:1.

Ключевой эпизод поединка случился на 72-й минуте при счете 1:1. Форвард швейцарцев Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

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Сначала рефери показал "горчичник" полузащитнику аргентинцев Леандро Паредесу якобы за грубый фол, но после просмотра видеоповтора (VAR) изменил свое решение и наказал Эмболо за симуляцию.

По мнению Якина, это было ошибочное решение, которое и определило результат матча в пользу аргентинцев.

"Нас наказали за ошибку. Не было никакой причины для этой карточки. Я не понимаю этого решения. Это была невинная ситуация, не злонамеренная. Судейская ошибка наказала нас и разрушила весь наш план. Был явный контакт, и я не понимаю, как арбитр и VAR пришли к такому выводу.

Швейцария имела полное право чувствовать себя обманутой. Аргентина — фантастическая команда, но результат столь важных матчей никогда не должен определяться спорными судейскими решениями.

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Я бы не сказал, что у аргентинцев была благосклонность судей. У нас был честный и открытый матч. Обе команды играли в футбол. Но сегодня футбол проиграл. Мы можем жаловаться, но я должен поздравить Аргентину. Я не хочу больше на этом останавливаться", — цитирует Якина издание The Guardian.

В 1/2 финала Аргентина сразится с Англией, которая в четвертьфинале в экстра-таймах победила Норвегию (2:1).

Матч Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени.

В другом полуфинале во вторник, 14 июля, встретятся Франция и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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