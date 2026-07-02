Тренер сборной-участницы ЧМ-2026 потерял отца во время матча плей-офф

Себастьян Десабр / © Associated Press

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Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр потерял своего отца во время матча против Англии в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

О личной трагедии Десабра сообщил на пресс-конференции после игры журналист африканской команды.

"Мы вынуждены объявить, что тренер потерял своего отца, поэтому выражаем искренние соболезнования", — сказал представитель футбольной федерации ДР Конго.

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После его слов Себастьян заметно изменился в лице, ведь не ожидал, что эта новость будет обнародована.

49-летний французский специалист кратко ответил "спасибо" и завершил свое выступление на пресс-конференции.

Конголезцы уступили англичанам со счетом 1:2. Подопечные Десабра вели в счете до 75-й минуты матча, но затем дубль Гарри Кейна принес "Трем львам" волевую победу.

В 1/8 финала Англия сразится с Мексикой, которая на старте плей-офф разобралась с Эквадором (2:0).

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2026.

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