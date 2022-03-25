Тренер сборной Украины Петраков: Для меня больше нет такого государства, как Россия

Тренер сборной Украины Петраков: Для меня больше нет такого государства, как Россия

Наставник "сине-желтых" заявил, что не собирается бежать из родного Киева.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о войне украинского народа с российскими оккупантами.

64-летний специалист рассказал, что сейчас находится в Киеве и не собирается покидать столицу. Наставник "сине-желтых" заявил, что после военного вторжения для него перестала существовать такая страна, как Россия.

"Я - коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве у себя дома. На русском скажу, на украинском не получится: "западло куда-то ехать", бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, не хочу, ничего не боюсь, я парень стойкий.

Не могу даже поверить в случившееся. Когда я был в Турции, мне говорили, но я не поверил. А когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как Россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Трудно говорить", - сказал Петраков в интервью Футбол NEWS.

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