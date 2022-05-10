Тренер сборной Украины Петраков: Никогда не думал, что немцы будут желать добра, а "братья" убивать нас

Тренер сборной Украины Петраков: Никогда не думал, что немцы будут желать добра, а "братья" убивать нас

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию накануне товарищеского матча с "Боруссией" Менхенгладбах, который состоится 11 мая в Германии.

Наставник "сине-желтых" сообщил, что нашу национальную команду очень тепло встретили Германии. Петраков поблагодарил немцев за гостеприимство и рассказал, в каком состоянии находятся его подопечные на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины 24 февраля.

"В какой форме находятся игроки "Динамо" и "Шахтера", которые играли только товарищеские матчи? Не буду говорить, как я оцениваю. Мне очень нравится, что ребята отдаются на тренировках. Никто ничего не скулит, не говорит. Кто в какой форме?Все идет нормально, скажу так. Все нормально.

В Германии нас очень хорошо встретили. Я опытный человек, вижу, что все хорошо к нам относятся, здороваются, желают добра. Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, а немцы будут мне желать добра, здороваться, счастья желать, а мои "братья" будут убивать нас. Все относятся хорошо, очень спасибо.

Поддерживаю ли я связь с нашими легионерами? Только вчера разговаривал с Ярмоленко. Все хорошо. Поговорили, посмеялись. Надо же иногда смеяться, потому что сорвет крышу. Андрей 23 мая уезжает в расположение сборной. Я спросил, нужны ли ему выходные, но он сказал, что сразу приедет, с Миколенко. Зинченко позвоню сегодня. Каждую неделю разговариваю с ребятами. Много тоже не нужно, потому что надоест. Приедут и скажут, что не соскучились. У ребят все хорошо идет. Главное, чтобы не было травм. 12 мая мы объявим окончательный список легионеров, которые получат вызов в национальную команду", - сказал Петраков.

Поединок против "Боруссии" Менхенгладбах станет для сборной Украины первым в 2022 году. В начале мая национальная команда собралась в Словении, чтобы начать подготовку к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Встреча "Боруссия" Менхенгладбах - сборная Украины начнется в среду, 11 мая, в 21:45 по киевскому времени. Смотрите контрольный матч в прямом эфире на нашем сайте.

Отметим, что команда Петракова проведет предстоящий матч в новой патриотической форме с названиями городов-героев Украины, пострадавших от агрессии оккупантов.

Напомним, сборная Украины уже назвала второго спарринг-партнера перед плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Сборная Украины посоревнируется за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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