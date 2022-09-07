Тренер сборной Украины по волейболу ответил будущему сопернику, назвавшему стиль игры украинцев "российской школой"

Наставник сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш отреагировал на скандальное заявление помощника главного тренера команды Словении Зорана Кедачича по поводу игры "сине-желтых".

В преддверии поединка между Украиной и Словенией в четвертьфинале мирового первенства по волейболу Кедачич отметил сильные стороны будущего соперника, назвав стиль игры украинцев "российской школой".

Неоднозначное высказывание своего коллеги прокомментировал главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш. Латвийский специалист опроверг слова словенца и отметил, что украинская команда использует европейский стиль волейбола.

"Это не так. Видимо, он смотрел не ту игру. Нет, мы играем в очень европейский стиль волейбола. Поэтому о чем он говорит, я не знаю", - сказал Крастиньш в комментарии Суспільне Спорт.

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира между Украиной и Словенией состоится в среду, 7 сентября. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ по волейболу. Нынешнее мировое первенство для сборной Украины стало вторым в истории. В 1998 году "сине-желтые" заняли 10-е место, поэтому результат на ЧМ-2022 - уже лучший в истории нашей команды.

Напомним, сборная Украины по волейболу со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В стартовом поединке турнира подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0).

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