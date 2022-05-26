Тренер сборной Украины по волейболу попытался оправдать поехавших в Россию игроков: не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями

Тренер сборной Украины по волейболу попытался оправдать поехавших в Россию игроков: не одобряю то, что сейчас в них бросают камнями

Наставник мужской команды Украины по волейболу Угис Крастиньш возмущен критикой выступавших в России украинских игроков.

Так, латвийский специалист отметил, что спортсмены просто сделали свой выбор в пользу более качественного чемпионата.

Об этом Крастиньш сказал в эфире Youtube-канала "Даня".

"Окей, ребята пошли в российский чемпионат, чтобы развиваться, а не потому, что там, как говорится, "безумные деньги". И сейчас бросать в них камни из-за этого... Я не одобряю такое".

Несмотря на это, Крастинш считает, что основное то, что все украинские волейболисты расторгли контракты с российскими клубами после начала полномасштабного вторжения.

"Никто из них больше не играет там. Что немного сложно для меня, что не все люди это понимают. Сейчас, в этой ситуации с войной, вся Европа, весь мир, все мои друзья, с которыми я разговаривал, помогают Украине тем или иным "Мы пытаемся помочь украинцам. Когда вся Европа и весь мир объединены для этого, устраивать ссоры в Украине между своими же... Это трудно воспринимать", — отметил вождь "сине-желтых".

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