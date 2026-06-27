Тренер сборной Уругвая накричал на журналистов после матча с Испанией и вылета с ЧМ-2026

Марсело Бьелса / © Associated Press

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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса накричал на журналистов после матча заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Испании.

Поединок завершился победой испанцев со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Алекс Баэна.

Для уругвайцев, которые смогли набрать на турнире всего 2 очка, такой результат означал итоговое третье место в группе H и вылет с Мундиаля.

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После завершения игры с испанцами Бьелса не сдержал эмоций и начал кричать на журналистов из-за задержки флеш-интервью.

"Просто сделайте уже это!" — раздраженно воскликнул 70-летний аргентинский специалист.

Во время интервью Марсело также был резким и нервно реагировал на вопросы. Завершил разговор он раздраженным "пожалуйста".

Испания (7 очков) выиграла группу H и вышла в плей-офф. Сборная Кабо-Верде (3 балла) пробилась в 1/16 финала со второй строчки.

Уругвай и Саудовская Аравия (по 2 зачетных пункта) финишировали на третьей и четвертой позициях соответственно, не попав в плей-офф.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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