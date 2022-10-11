Тренер "Шахтера" мощной речью "зарядил" игроков на матч против "Реала" в Лиге чемпионов (видео)

Наставник "горняков" ожидает, что команда будет сражаться на поле от стартового до финального свистка.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич эмоционально обратился к игрокам своей команды в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Тяжелый день для всех нас. Но мы вместе и никто вместо нас не выйдет на поле. Не отменят игру, как в УПЛ. Там гораздо хуже, чем здесь, и поэтому ответственность растет. Мы должны отдать все силы на футбольном поле. Абсолютно все. Сейчас эту силу должны почувствовать все украинцы, которые на нас смотрят. Сражаться с первой до последней секунды.

Одна британская поговорка помогла выиграть Вторую мировую войну: "Сохраняйте спокойствие и продолжайте сражаться". Покажите, из чего вы сделаны. Вы на самом деле все крепкие и мощные. Вы и ваши семьи. Мы переживем это, переступим и выиграем. Эта энергия поможет нам в матче завоевать хорошие очки. Тренируемся и выходим потом на поле", - сказал Йовичевич своим подопечным.

Трудный день для всей страны



«Должны отдать абсолютно все силы на поле» ⚒



Обращение Игоря Йовичевича к команде в преддверии матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. #ШахтерРеал #UCL pic.twitter.com/qJJjflahAF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) октябрь 10, 2022

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится во вторник, 11 октября, на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

В другом матче четвертого тура в группе F шотландский "Селтик" будет принимать немецкий "РБ Лейпциг". Эта игра также начнется 11 октября в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Шахтер" с 4 очками находится на втором месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

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