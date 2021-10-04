Тренер "Шахтера" о матче с "Динамо": видел, что только одна команда доминировала в игре от начала и до конца

Тренер "Шахтера" о матче с "Динамо": видел, что только одна команда доминировала в игре от начала и до конца

Наставник остался доволен действиями своих подопечных.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал дерби против киевского "Динамо" в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Так, итальянский специалист остался доволен действиями своих подопечных, передает официальный сайт дончан.

"Я видел, что только одна команда доминировала в игре с начала и до конца — именно "Шахтер". К сожалению, Траоре, Фернандо, Дентиньо и Мораес травмированы. У нас были проблемы с тем, чтобы забить гол.

Но на самом деле я очень доволен тем, как мы сыграли, у нас было много потенциальных шансов. "Динамо" в прошлом сезоне стало чемпионом Украины с 11 очками отрыва. Вы видели, что они в конце матча просто потеряли время. Я считаю, это большой знак для нас, что мы уверены в наших силах.

Думаю, что мы заслужили забить гол. "Динамо" — сильная команда, которая в прошлом сезоне выиграла все. Но в этом сезоне все — новое. Мы уже выиграли Суперкубок. Сегодняшний матч показал, что мы заслужили большего. Повторюсь, играть против "Динамо" всегда сложно. Думаю, мои футболисты снова провели очень хороший матч.

Естественно, эти матчи дают мне большие стимулы и мотивацию, чтобы дать максимум того, что я могу", — сказал Де Дзерби.

Встреча "Динамо" и "Шахтера" завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0 ;

; После десяти туров в активе "горняков" 23 очка и вторая позиция в турнирной таблице УПЛ. От лидера, которым является "Динамо", дончане отстают на три балла.

Следующий матч "Шахтер" проведет против "Зари" (15 октября), а уже через четыре дня встретится с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

Ранее рассказывалось о том, что "Шахтер" потерял основного форварда на семь месяцев.

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