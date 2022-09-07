Тренер "Шахтера" — о разгромной победе в Лиге чемпионов: когда играешь сердцем за Украину, то получается так, как сегодня

Наставник "горняков" похвалил соперника, однако отметил качественную игру и футболистов своей команды. Кроме того, Йовичевич посвятил эту победу Украине.

Слова хорватского тренера цитирует официальный сайт дончан.

"Верю в команду с первого дня, когда мы начали работать. Возможно, никто не ожидал такой яркой победы, ведь мы отлично знали, против кого играем. "Лейпциг" – клуб с репутацией, по бюджету входящий в топ-3 в немецкой Бундеслиги. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит через небольшой кризис. И мы воспользовались этим. Однако заслужили такой результат, потому что играли сердцем. Когда играешь сердцем за государство, за Украину, получается так, как сегодня".

Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали все время. Эта синергия – и есть наша мощь.

Мы – молодая команда. Сейчас получилось так хорошо, однако в следующий раз, возможно, будет по-другому. Потому что это эмоциональные качели молодых игроков. И сегодня они вели себя как взрослые, очень и очень квалифицированные футболисты. Не ощущалась разница в возрасте. И меня это порадовало.

Шведа знаю очень давно: он дебютировал у меня в "Карпатах" в 17 лет. К сожалению, после 10 матчей его купила "Севилья": Мончи приехал во Львов и забрал его. Но в памяти он остался таким, каким был сегодня. И стал еще более солидным, более заряженным, мотивированным. Он и Мудрик – два наших усиления. Как и Петряк, и Зубков, которые могут сыграть на этих позициях. Потому что для большого клуба приоритет – иметь на каждой позиции по два игрока. Вы видите, что у нас так есть – и это для меня роскошь. И мы можем их использовать в каждом матче в зависимости от того, с кем играешь.

Когда играешь только умом, ты сознательно выбираешь стратегию, имеешь большую концентрацию, лучше реагируешь, можешь подсказать какому-то футболисту, что нужно делать. Все ведь спланировано. Однако когда футболист имеет талант и начинает играть сердцем, а мы сегодня в дебютном матче играли за государство, за Украину, то это очень большой плюс для нашей команды с ментальной точки зрения. И в такой момент ты забываешь обо всем, ты соединяешься с матчем и просто летаешь по полю. И они не устали. Возможно, завтра будут, но сегодня у них был такой адреналин, что они просто шокированы тем, как сыграли.

Честно, я счастлив и радуюсь за них, потому что мы показали, что можем. Показали уровень, который должны держать, и эту планку не опускать ниже. Ведь от нас сейчас потребуется и дальше играть так, что не всегда возможно, потому что это молодые игроки. Однако я им благодарен, я их очень люблю, и мы будем продолжать работать дальше и скромно направляться от матча к матчу. Это очень важно", — сказал Йовичевич.

Отметим, что дуэль РБ "Лейпциг" – "Шахтер" завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского коллектива.