Тренер "Шахтера" оштрафовал главного таланта клуба на тысячу долларов: какая причина

Так, 21-летний полузащитник получил финансовое взыскание в размере тысячи долларов за то, что опоздал на тренировку.

Об этом говорится в выпуске "Чистый подкаст" на YouTube-канале.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, с приходом Йовичевича в донецкий "Шахтер в клубе создали новую систему штрафов. Футболисты должны заплатить из собственного кармана за опоздание на тренировку или командный обед.

Бывший защитник "горняков" Вячеслав Шевчук согласился с такими жесткими методами. Он заверил, что результат начинается с дисциплины вне футбольного поля. Если там будет дисциплина, только тогда футболист сможет добиться высокого результата.

Отметим, что летом Мудриком интересовались немецкий "Байер", английский "Брентфорд" и французская "Ницца". Сам игрок рассказал, что решил остаться в команде, невзирая на предложения европейских клубов. А представитель футболиста Алексей Алехин заявил, что дончане отклонили все предложения по полузащитнику.

Контракт Мудрика с "Шахтером" действует до 2026 года. В сезоне 2021/22 он сыграл в 19 матчах "горняков", забил два мяча и отдал девять результативных передач;

"Шахтер" с ничьей против харьковского "Металлиста-1925" (0:0) начал сезон-2022/23 в УПЛ. В следующем туре команда Йовичевича 28 августа сыграет с "Кривбассом".

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