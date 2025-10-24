Тренер "Шахтера" отреагировал на сенсационное поражение от "Легии" в Лиге конференций

Арда Туран / © ФК Шахтер

Реклама

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал сенсационное поражение от варшавской "Легии" (1:2) в матче второго тура основного этапа Лиги конференций.

"Прежде всего хочу поздравить "Легию". Если команда тебя побеждает, она, наверное, сделала больше правильных вещей, чем ты. Что касается нас, мы пытались оставаться верными своему игровому плану, но в начале матча наши единоборства и уровень концентрации были недостаточными. После пропущенного гола мы очень медленно выполняли вбрасывания, а также медленно поднимались после фолов. Это не выглядело как поведение команды, которая уступает в счете. Я сказал об этом своим игрокам в раздевалке, и потом мы взяли контроль над игрой.

Я горжусь уровнем игры во втором тайме, ведь в атаке у нас были ребята 18-19 лет. Это была команда, состоявшая из нашего будущего. Они сыграли отлично, но им нужно научиться правильно действовать в ключевые моменты – и мы будем над этим работать и совершенствоваться. Что касается поражения: я беру на себя полную ответственность, но это также такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем. Мы с оптимизмом смотрим вперед, и дальше будем готовиться и сконцентрируем наше внимание на большой игре в воскресенье", – цитирует Турана официальный сайт "горняков".

Реклама

"Шахтер" не может победить уже три матча подряд во всех турнирах - перед поражением от "Легии" дончане проиграли черкасскому ЛНЗ (1:4) и сыграли вничью с житомирским "Полесьем" (0:0) в чемпионате Украины.

Отметим, что на старте основного раунда Лиги конференций донецкий клуб на выезде одолел шотландский "Абердин" (3:2). В третьем туре "горняки" 6 ноября проведут номинально домашний матч против исландского "Брейдаблика".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, уже в воскресенье, 26 октября, "Шахтер" встретится с "Кудровкой" в матче 10-го тура УПЛ. После этого "оранжево-черные" дважды сыграют с "Динамо": 29 октября в 1/8 финала Кубка Украины и 2 ноября в чемпионате.