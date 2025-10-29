Тренер "Шахтера" отреагировал на вылет от "Динамо" из Кубка Украины

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/26.

Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился волевой победой "бело-синих" со счетом 2:1 .

После завершения игры Туран высказался о поражении в Классическом в эфире УПЛ ТВ.

"Прежде всего хотел бы отметить, что, надеюсь, что когда-то, уже в ближайшем будущем, у нас будет шанс проводить дерби как в старые-добрые времена с 40 тысячами болельщиков или даже больше. Также хочу поздравить "Динамо" – если они выбили нас, значит они совершили те или иные вещи на футбольном поле лучше, чем мы.

Относительно хода событий в матче. В первом тайме мы выполнили все мои указания на матч, я был доволен ходом событий, однако все же такие матчи решаются в каждой малейшей детали. Поэтому любые мелочи должны быть на самом высоком уровне.

Как я сказал своим ребятам в раздевалке – да, мы действительно доминируем, однако счет на табло еще 0:0. Самое важное именно счет. Во втором тайме мы сумели отличиться, но, к сожалению, в определенное время матча мы начали проседать. Несмотря на то, что я доволен тем, каким был ход событий матча, я недоволен тем, как именно мы проиграли. Я проиграл много матчей в своей карьере, но никогда нельзя проигрывать, отступая назад. Я очень расстроен ходом событий в последней трети сегодняшнего матча. Мы должны будем все проанализировать и сделать выводы", – сказал Туран.

Потерпев поражение в Классическом, подопечные Турана вылетели из Кубка Украины. Донецкий клуб сложил полномочия действующего обладателя трофея – в финале прошлого розыгрыша турнира "горняки" одолели "Динамо" в серии пенальти.

"Шахтер" остается рекордсменом по победам в Кубке Украины – 15. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз и попробует в этом сезоне вплотную приблизиться к "оранжево-черным", которых не пустило в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.

Напомним, уже в следующем матче "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – в воскресенье, 2 ноября, дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).