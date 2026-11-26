Арда Туран / © Associated Press

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран отреагировал на поражение от стамбульского "Фенербахче" в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе "Стемфорд Бридж" в Лондоне — "Шахтер" уступил "Фенербахче" со счетом 0:1.

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Это поражение стало для "горняков" третьим подряд в турнире. До этого дончане проиграли итальянскому "Интеру" (0:1) и проиграли португальскому "Спортингу" (0:1).

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Турецкий наставник "оранжево-черных" на пресс-конференции после матча с "Фенербахче" подвел итоги игры и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф.

"Хочу поздравить "Фенербахче" и господина Эмре с этой победой. На поле они в определенных аспектах действовали лучше нас. Мы часто не успевали вступать в борьбу, опаздывали с поиском вариантов продолжения атаки и допускали много ошибок в передачах во время розыгрыша мяча. Даже когда они не прессинговали нас 10 на 10, мы не могли найти свободного игрока. Будем работать над нашей командой, которая молода и имеет потенциал. Иногда у таких команд могут возникать подобные проблемы. Для нас это был горький опыт, из которого нужно извлечь немало уроков. Будем работать над ошибками, чтобы становиться лучше, и будем двигаться дальше.

Как я оцениваю шансы "Шахтера" попасть в плей-офф? Я никогда не сдавался в жизни и не собираюсь этого делать сейчас. Если в следующих матчах мы наберем шесть или пять очков, продолжим бороться. Всегда говорю, что у нас команда, способная играть против любого соперника в любой точке мира. Это команда только развивающихся молодых игроков. Некоторые из наших футболистов во время международной паузы отправятся в юношеские сборные, поэтому мы не будем искать оправданий, а будем стараться показать все, на что способны. Я никогда не был человеком, который смотрит на все сквозь розовые очки, да и не нуждаюсь в этом. Перед матчем я сказал, во что верил: "Фенербахче" может играть на этом уровне лучше, чем в своем чемпионате. И сегодня вместе со своим главным тренером они это продемонстрировали. Потому поздравляю их с победой. А нам есть над чем поработать и немало уроков извлечь из этого матча", — цитирует Турана официальный сайт "горняков".

После пяти туров "Шахтер" с 4 набранными очками занимает 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

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Впереди подопечных Турана ждут еще три матча основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

В следующем туре Лиги чемпионов "горняки" 9 декабря на выезде сыграют со "Слованом".

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" раздавил "Фенербахче" в Юношеской лиге УЕФА.

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