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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Тренер "Шахтера" поделился эмоциями после победы над "Динамо" в финале Кубка Украины

Марино Пушич дал комментарий после завоевания "горняками" национального Кубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марино Пушич

Марино Пушич / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5.

"Меня переполняют невероятные эмоции. Я настолько счастлив, что это сложно описать словами, особенно учитывая путь, который мы прошли в Кубке. Это был трудный путь.

Если говорить о сегодняшней игре, то первый тайм был очень сложным для обеих команд с большим количеством ошибок.

Единственное, что могу сказать сейчас: я горжусь своими игроками, горжусь тем, как они сумели переломить игру, изменить ход событий в нашу пользу.

Эмоциональное противостояние в рамках серии пенальти, это сложно описать, это невероятное счастье – прежде всего за моих ребят. Потому что я знаю, насколько сложно они работали, а также все, кто находится в клубе. Я знаю, как тяжело они работают, чтобы мы могли присутствовать на каждой игре.

И, конечно, я безумно рад за наших болельщиков, что они могут сегодня отпраздновать этот трофей с нами, насколько важно это достижение для них", – сказал Пушич в интервью после финального матча Кубка Украины.

Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по количеству побед в турнире.

В прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что поражение своей команды в финале Кубка Украины прокомментировал главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский.

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