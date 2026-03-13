Тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Лехом" в первой игре плей-офф Лиги конференций

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал победу над польским "Лехом" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок в польском городе Познань завершился со счетом 1:3 в пользу украинской команды.

Слова наставника "горняков" после игры приводит официальный сайт клуба.

"Как я говорил вчера, здесь играть трудно. Должны были показать уважение чемпионам польской лиги. Правильно действовали в ключевые моменты, имели хорошие решения против их прессинга, хорошую мобильность и контроль мяча. В начале игры мы мало двигались и не были продуктивными, потом лучше реагировали и двигались по полю. Хорошо контролировали мяч, не спешили, выходили во вторую и третью зоны ближе к концу первого тайма — и забили.

Во втором тайме возникли определенные затруднения. И, как я говорил вчера, даже самая лучшая команда мира не сможет играть весь матч хорошо в этой атмосфере. Поэтому было тяжело. А в следующей части игры мы пропустили из-за травмы Марлона: гол пришел из его зоны, и, возможно, это было следствием нехватки опыта с его стороны, потому что, если бы он остановил игру, мы, вероятно, не пропустили бы этот гол.

Сделаем выводы. Мы хорошо боролись, хорошо играли. Но должен сказать, что нынешняя команда отличается от "Шахтера" 20-летней давности. Имеем больше молодых игроков и другую стратегию их развития в условиях войны. И если мы хотим добиться этого ментального развития, нужно забыть об этой победе и сосредоточиться на втором матче так, словно общий счет 0:0. Мы не можем отказаться от своей культуры игры, собственного стиля игры.

Я хотел бы поздравить команду, но не следует забывать, что мы будем играть против клуба, который является чемпионом и имеет очень хорошего тренера. Если мы не покажем уважение во втором матче, у нас будут проблемы.

"Лех" может отыграться во втором матче. Должны проявить уважение к чемпионам и правильно действовать в ключевые моменты, потому что мы очень молодая команда. И мне не нужен пример "Фиорентины", чтобы понимать, что они могут отыграться. Когда "Барселона" отыгралась 6:1 в противостоянии с ПСЖ, я был на поле, был там, поэтому имею этот опыт еще с тех пор, как играл сам.

Учитывая структуру клуба, клубную культуру и фанатов, мы должны показать уважение "Леху". Такие камбэки возможны в футболе. Для нас ничего не изменилось — второй матч будет для нас таким, словно счет 0:0. И мы должны проявить уважение к чемпионам, потому что они способны на это. А еще во втором матче будет так, будто они снова играют дома, ведь Польша — их страна", — сказал Туран.

Ответный матч между "Шахтером" и "Лехом" состоится в четверг, 19 марта, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первом матче нидерландский клуб дома был сильнее чешской команды (2:1).

Отметим, что "Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, напрямую выйдя в 1/8 финала.

"Лех" закончил 11-м основной раунд третьего по престижности еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).