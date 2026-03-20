Тренер "Шахтера" прокомментировал поражение от "Леха" и выход в четвертьфинал Лиги конференций

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 против польского "Леха".

Поединок завершился победой познанцев со счетом 2:1, но по сумме двух встреч (4:3) в следующий раунд вышел украинский клуб.

"Мы начали игру со схемой 4-1-5 в атаке, но у нас возникли определенные проблемы с ее реализацией, поскольку наши вингеры опускались слишком глубоко, и мы не могли выполнять разрезные передачи, а также нам не хватало динамики. Из-за этого у нас возникали трудности, и было сложно создавать голевые моменты. Мы медленно играли и не могли быстро находить решения, поэтому нас наказали.

Во втором тайме мы перешли на схему 3-1-6. Исхак и Родригес высоко прессинговали, так что нам было непросто находить решения, нужно было искать свободных игроков. Они должны были принимать мяч уже повернутыми лицом к воротам соперника и двигаться вперед. С этой схемой 3-1-6 наши вингеры не опускались, а фулбеки больше смещались внутрь, чтобы подключаться к атаке. Таким образом нам удалось создать баланс.

Наши игроки продемонстрировали хорошую психологическую стойкость. Конечно, мы отреагировали с тактической стороны, но главное было лучше действовать в отдельных эпизодах. Когда играешь против таких чемпионов, они, конечно, будут создавать свои моменты.

Мы очень медленно играли в первом тайме и были за это наказаны. Действовали ли мы настолько плохо, чтобы уступить в первом тайме 0:2? Так я не думаю. Это были только один-два удара, которые мы позволили, и угловые. Затем мы изменили наш стиль игры", — приводит слова Турана официальный сайт "Шахтера".

В четвертьфинале Лиги конференций соперником "Шахтера" станет нидерландский "АЗ Алкмар", который в 1/8 финала победил пражскую "Спарту" (2:1, 4:0).

Матчи "Шахтера" против "АЗ Алкмара" состоятся 9 и 16 апреля. Победитель этой пары в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия).

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Ранее сообщалось, что игроки "Шахтера" и "Леха" устроили массовую стычку с удалением после матча Лиги конференций.