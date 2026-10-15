Тренер "Шахтера" прокомментировал зрелищную победу над АЕКом в Лиге чемпионов

Арда Туран / © Associated Press

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал победу над афинским АЕКом в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Номинально домашний для "горняков" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Чемпион Украины одолел чемпиона Греции со счетом 3:1.

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Слова Турана с послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт "Шахтера".

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"Иногда во время матча мы подвергались эмоциям, ведь являемся молодой командой и не могли выполнять определенные вещи на том уровне, на котором делаем это обычно. После пропущенного гола мы несколько пошатнулись, однако впоследствии вернулись к своей привычной игре. Начали демонстрировать реакцию и чаще выигрывать единоборства на поле. У АЕКа есть два центральных нападающих и два вингера, которые готовы выбегать в контратаки, в то же время это создает определенные слабые места в обороне команды, поэтому мы уделили особое внимание этому аспекту. В общем, полагаю, в этом матче мы лучше справились со сложными моментами. Эта победа очень важна и безгранично радует нас, ведь позволяет и дальше мечтать о Лиге чемпионов и продолжать собственный путь. Именно поэтому я счастлив и от всей души хочу поздравить своих игроков.

Наша система основывается на передачах и реакции, но в первом тайме мы были далеки от того, что должны были демонстрировать в этом плане. Полагаю, в определенные моменты мы несколько подверглись эмоциям и влиянию атмосферы стадиона.

После победы путешествия даются легче. Если честно, есть большая разница между тем, когда отправляешься в такую дорогу после поражения, и тем, когда перед этим одерживаешь победу. Но, как я уже говорил, для нас есть нечто более важное. Сейчас я хочу подытожить все одним предложением. Мы хотим, чтобы футбол как можно больше дарил детям надежду и приближал мир. Сейчас для нас нет другого смысла выступать в Лиге чемпионов. Это все, что мы можем сделать для украинского футбола", — сказал Туран.

Для "Шахтера" это первая победа в текущем розыгрыше самого престижного евротурнира. В первом туре донецкий клуб сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1).

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Таким образом, после двух туров "Шахтер" с 4 очками занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

В третьем туре Лиги чемпионов "оранжево-черные" 21 октября на выезде сыграют с миланским "Интером".

Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Туран прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Турции.

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