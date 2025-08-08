Тренер "Шахтера" разнес судейство после матча квалификации Лиги Европы с "Панатинаикосом"

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран раскритиковал судейство после первого матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы с греческим "Панатинаикосом", который завершился вничью 0:0 .

Турецкий специалист выразил недовольство тем, что в середине второго тайма арбитры даже не посмотрели видеоповтор эпизода (VAR), когда форвард "горняков" Эгиналду травмировался после того, как его в штрафной площадке соперника руками подталкивал защитник греческой команды.

"Есть разница между тем, чтобы просто судить, и тем, чтобы чувствовать игру. Если футболист бежит со скоростью 30 км/ч и его толкают в спину, в первую очередь возникает вопрос о здоровье этого игрока. Если VAR не для таких моментов, то я не знаю, зачем он вообще нужен. Конечно, оценивать работу арбитра или VAR не наше дело, но я потерял игрока, Эгиналду, и мне очень грустно из-за этого. И сейчас ни УЕФА, ни арбитр ничем не могут помочь. Если есть несправедливость в жизни, я всегда считаю, что об этом нужно говорить открыто. Поэтому я этого не принимаю. Я потерял игрока и не знаю, на какое время. Это был стопроцентный пенальти, как по мне. У рефери и арбитра VAR есть какие-то объяснения. Я говорил с судьей и не понял, что именно он имел в виду", – цитирует Турана официальный сайт "горняков".

В то же время наставник "оранжево-черных" похвалил своих подопечных за игру с "Панатинаикосом".

"Я не доволен счетом, но доволен игрой. Мы начали с простых потерь мяча, но впоследствии завладели контролем над мячом и доминировали. Уважаем стратегию нашего соперника – "Панатинаикоса", знали, что они будут эффективны во время стандартных положений и переходов из обороны в атаку. А такие моменты действительно были во время игры. Во втором тайме уже была игра, которую мы хотим видеть. Мы контролировали мяч и ход всего матча.

Когда играешь против такого соперника, как Панатинаикос, нужно правильно действовать в игровых эпизодах. По моему мнению, мы допустили несколько ошибок касательно этого. В целом, я доволен прогрессом игры, но в штрафной площадке, когда мы туда добираемся, нужно больше гореть желанием забить, нужно это почувствовать. Ибо такая игра этого требует. Иногда мы, возможно, были слишком спокойны в штрафной, а нужно понимать ценность того, что удалось довести мяч до финальной стадии.

Может, для этого нет тактики, но мы подумаем, как это улучшить. Будем работать. Я доволен игрой своих футболистов. Непросто совершать все эти перелеты и играть каждые три дня. Наше видение – одна команда, одна семья. И мы будем придерживаться этого пути. Я горжусь своими игроками", – сказал Туран.

Ответный поединок состоится 14 августа в польском Кракове. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким "Самсунспором".

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с проигравшим пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды). В первой игре "Утрехт" на выезде выиграл со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что житомирское "Полесье" разгромило венгерский "Пакш" в первом матче 3-го раунда отбора Лиги конференций.

Напомним, киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.