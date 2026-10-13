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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Тренер "Шахтера" Туран прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Турции

Наставник "горняков" высказался о возможности возглавить национальную команду своей страны.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Арда Туран

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Турции.

Ранее СМИ распространили информацию, что наставник "горняков" якобы может принять национальную команду своей страны вместо итальянца Винченцо Монтеллы, который 9 октября был уволен.

"Я даже не могу передать словами, какая это большая честь для меня. Я в свое время выступал за национальные сборные Турции в разных возрастных категориях, поэтому невозможно описать, какую гордость и какие чувства вызывает у меня эта ситуация.

Я очень люблю свою страну, очень люблю свой флаг. Но иногда помогать своей стране, работать ради нее и представлять ее можно и другими способами, а не только носить флаг на груди. Иногда можно поднимать флаг своей страны на других континентах и, таким образом, представлять ее.

Я безгранично благодарен за такое расположение в своей стране, за то, как люди относятся ко мне. Но, возможно, как молодому тренеру, мне стоит еще больше времени проводить на футбольном поле, развиваться в таком молодом возрасте и продолжать представлять флаг своей страны там, где его еще не было.

Я думаю о том, как много лет назад Фатих Терим понес флаг Турции в "Фиорентину" и "Милан". Я считаю, что подхватил это знамя как первый турецкий тренер, ставший чемпионом в Европе. И я считаю, что продолжать представлять свою страну именно таким образом, возможно, будет для нее ценнее и полезнее.

Если говорить о другой стороне ситуации, то я дал определенное обещание людям здесь на весь срок действия моего контракта. Есть дети, чьи мечты я разделяю. Есть президент клуба, генеральный директор и руководство, которые отдают этому клубу все.

Перед нашим матчем чемпионата, перед игрой с "Вересом", я сказал своим футболистам кое-что очень важное: вы не должны думать об АЕКе. Мы должны двигаться шаг за шагом. Ведь если мы хотим достичь своих целей, нам нужен именно такой подход.

И теперь, если я сам буду поднимать тему своего будущего и буду выносить ее перед игроками, то сочту это несправедливым по поводу их нынешнего увлечения, надежд и ожиданий. Поэтому я и говорю об этом, чтобы моя позиция была ясна. Я очень люблю свою страну и свой флаг, но представлять страну можно по-разному. Я могу это делать в других местах.

И одно из того, что больше всего огорчает меня во всей этой ситуации, это ощущение, будто меня пытаются убедить. Меня это действительно беспокоит. Я гражданин Турции, гражданин нашей республики, и не должно быть так, будто меня нужно в чем-то убеждать. Раньше, когда мне делали предложения, я никогда не чувствовал ничего подобного.

Это предложения, о которых можно только мечтать. Но иногда мечты лучше самого человека знают, когда наступает правильное время.

Поэтому в течение всего срока действия моего контракта я буду оставаться безгранично преданным господину Ахметову, Палкину, Дарио, мечтам "Шахтера" и, прежде всего, футболистам, которым я дал слово. Надеюсь, теперь моя позиция ясна", — сказал Туран на пресс-конференции накануне матча с АЕКом во втором туре основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Действующий контракт Турана с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Туран возглавил "Шахтер" в конце мая 2025 года. В своем первом же сезоне он привел "горняков" к чемпионскому титулу УПЛ и дошел с командой в полуфинал Лиги конференций.

Матч "Шахтер" — АЕК состоится в среду, 14 октября, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — АЕК.

В первом туре самого престижного еврокубка "оранжево-черные" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а чемпион Греции обыграл австрийский ЛАСК (1:0).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Верес" и стал единоличным лидером УПЛ.

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