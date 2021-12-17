Тренер шотландцев о матчах со сборной Украины в 2022 году: надеюсь, мы найдем способ победить их трижды

Тренер шотландцев о матчах со сборной Украины в 2022 году: надеюсь, мы найдем способ победить их трижды

Две дуэли будут в рамках Лиги наций, а еще одна – в плей-офф отбора к Чемпионату мира.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подытожил результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23.

Слова наставника "кельтов" цитирует официальный сайт Федерации футбола Шотландии.

Отметим, что британцы попали в одну группу с Украиной, Ирландией и Арменией. Таким образом, "сине-желтые" встретятся с шотландцами в 2022 году трижды. Кроме двух дуэлей в Лиге наций, они померяются силами в плей-офф отбора к Чемпионату мира-2022.

"Когда вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения – новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда", — сказал Кларк.

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