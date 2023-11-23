Тренер соперника сборной Украины отреагировал на итоги жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на Евро-2024, по результатам которой его команда получила себе в соперники сборную Украины.

"Украина выделяется среди всех четырех команд в плей-офф своим качеством и тем, как она играет. Я лично встречался на поле со многими украинскими футболистами, поэтому знаю, о чем говорю. Наше преимущество в том, что мы будем принимать соперника дома, но увидим, как сложится эта встреча.

Подобные матчи всегда сложные. Фаворита в этой паре не будет, потому что в одной игре может произойти что угодно. Мы надеемся, что к марту все игроки будут здоровы. Я также желаю этого и украинской команде. И также присылаю свои самые лучшие пожелания украинскому народу.

В Боснии и Герцеговине люди сходят с ума от футбола. Он очень популярен в стране, а национальная сборная очень важна для людей. Безусловно, на матче будет полный стадион и жаркая атмосфера. Мы попытаемся использовать это против вашей команды. Но это будет трудная и равная игра. Возможно, у украинской команды есть немного больше шансов, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы пройти дальше.

Также я буду рад встретиться с Сергеем Ребровым. Мы давно с ним не виделись. Я слежу за его карьерой. Знаю, что до этого он работал в ОАЭ. Я желаю ему всего самого лучшего, конечно, за исключением нашей игры", – цитирует наставника боснийцев пресс-служба УАФ.

Полуфинал плей-офф Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на поле соперника нашей команды. Победитель этого матча в финале 26 марта разыграет путевку на чемпионат Европы с триумфатором пары Израиль – Исландия.

Если сборная Украины выйдет в финал плей-офф отбора на ЧЕ, то будет там номинальным хозяином.

Напомним, жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря в немецком Гамбурге, а сам турнир — с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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