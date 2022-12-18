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Тренер соперника Украины на Евро-2024 решил остаться в должности после провала на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
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Тренер соперника Украины на Евро-2024 решил остаться в должности после провала на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Саутгейт продолжит работу с национальной командой.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил остаться во главе национальной команды.

Об этом сообщает Sky Sports.

После вылета команды из чемпионата мира на стадии 1/4 финала специалист сомневался в своем будущем в команде. Отмечается, что после общения с близкими Саутгейт решил продолжить работу во главе "Трех львов".

Соглашение тренера с Футбольной ассоциацией Англии действует до конца 2024 года.

Напомним, что сборная Англии сыграет в одной группе из Украины в отборе на Евро-2024. Также в квалификации "сине-желтые" сыграют с Италией, Северной Македонией и Мальтой.

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Дата публикации
Просмотры
108
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