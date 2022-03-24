Тренер соперника Украины по отбору на ЧМ-2022: Сложно представить, что матч состоится в июне

Кларк высказался о перенесенном поединке с "сине-желтыми".

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился мнением о возможности проведения матча плейоф отбора чемпионата мира-2022 с Украиной в июне.

"Если вы спросите меня, состоится ли эта встреча в июне, то я отвечу, что это будет тяжело. Если честно говорить о нынешней ситуации, то сложно представить подобное".

Это ведь не просто матч. Они должны собраться, провести тренировочный сбор, чтобы подготовиться к столь важной игре. Андрей Шевченко, которого я знаю еще с Челси, очень хорошо рассказал об этой ситуации и сказал, что они хотели бы, чтобы победитель определился на футбольном поле. Но учитывая сложившуюся ситуацию, я думаю, что им нужно дать как можно больше времени, чтобы попытаться сделать этот матч возможным.

Это ужасная ситуация. Чем раньше мы узнаем, что будем играть против Украины в Шотландии, тем лучше, потому что это будет означать, что война закончилась. Тогда мы попытаемся продвигаться вперед. Мы надеемся и молимся, чтобы ситуация улучшилась, чтобы матч прошел. Но мы должны руководствоваться правилами ФИФА и УЕФА и прежде всего ситуацией в Украине", — цитирует Кларка WhatsNew2day.

Напомним, что матч плейоф квалификации ЧМ-2022 между шотландцами и украинцами должен был состояться 24 марта, но из-за вторжения России в Украину игра была перенесена на июнь.

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