Тренер украинского футбольного клуба с оружием защищает страну от российских захватчиков (фото)

Тренер украинского футбольного клуба с оружием защищает страну от российских захватчиков (фото)

Александр Зуб еще в первые дни войны записался в территориальную оборону.

Главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб вступил в ряды территориальной обороны Чернигова, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба "северян". В соцсетях она выложила фото тренера в обмундировании и с оружием.

"С первых дней войны Александр Сергеевич защищает наш родной Город Герой Чернигов! Будь как Сергеевич - еб*ш москалей! Слава Украине!", - говорится в посте черниговского клуба в Instagram.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли стадион в Чернигове, на котором "Десна" проводила свои домашние матчи.

Напомним, в ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, а также украинский чемпион ММА Ярослав Амосов. А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в Вооруженные Силы Украины.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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