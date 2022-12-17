Тренер Усика назвал следующего соперника украинца на случай, если бой с Фьюри за "абсолюта" сорвется

Сергей Лапин, член тренерского штаба обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился планами своего подопечного на ближайшее будущее.

По его словам, Усик готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Если этот поединок не удастся организовать, то запасным вариантом для украинца остается защита титула WBA против обязательного претендента – британца Даниэля Дюбуа.

"Думаю, требование WBA к Усику побиться с Даниэлем Дюбуа не станет препятствием на пути организации боя за абсолютное чемпионство между Александром и Тайсоном Фьюри, который мы все хотим увидеть.

Мы надеемся, что ничего не помешает этому поединку, но возможность побиться с Дюбуа будет запасным планом на случай, если бой против Фьюри все-таки сорвется. Хотя это и не то, что фанаты бокса хотели бы увидеть в 2023 году", – цитирует Лапина BoxingScene.

Напомним, ранее IBF также обязала Усика провести бой против обязательного претендента – хорвата Филиппа Хрговича.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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