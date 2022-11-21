"Тренер, выпускай меня, я готов играть": Байден мотивировал сборную США перед стартом на ЧМ-2022 (видео)

Американский президент поддержал национальную команду, которая выступит на Мундиале в Катаре.

Президент США Джо Байден обратился с мотивационной речью в футбольную сборную страны перед дебютным матчем на чемпионате мира-2022, в котором американцы сыграют с Уэльсом.

"Тренер, выпускай меня, я готов играть", – начал с шутки телефонный разговор глава государства.

"Ребята, знаю, что вы – андердоги. Но вот что вам скажу: в вашей команде одни из лучших игроков мира, вы представляете эту страну, и я знаю, что будете играть от всей души. Поэтому давайте удивим их всех.

Продолжайте доверять друг другу. Играйте настолько усердно, насколько только можете. И знайте, что ваши семьи, ваши товарищи и вся страна болеют за вас", – сказал Байден.

Please hold, President is on the line… pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — US Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

Матч США – Уэльс состоится в понедельник, 21 ноября. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Кроме американцев и валлийцев, в квартет В также попали сборные Англии и Ирана. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 15:00 по киевскому времени.

очный матч первого тура также 21 ноября, в 15:00 по киевскому времени. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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