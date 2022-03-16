Тренер женской футбольной сборной Луис Кортес направил в Украину гуманитарную помощь

Испанец не остался в стороне от чужого горя.

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес решил поддержать украинский народ, продолжающий героическую борьбу с российскими оккупантами.

35-летний испанец вместе со своей семьей организовал сбор гуманитарной помощи, которая была направлена в Украину.

"Я взволнован и благодарен. Два грузовика, загруженных продуктами, одеждой и медикаментами, прибудут в Украину в четверг. Спасибо всем, кто сделал это возможным", - сообщил Кортес на своей странице в Twitter.

Emocionat y agraït Dijous llegaran a Ucrania estos dos camions de @ServetoHQL cargats de comida, roba i material sanitari. Gracias a todo el que ho ha hecho posible! pic.twitter.com/g47MP22s05 — Lluís Cortés (@Llcortes14) 14 марта, 2022

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич приобрел партию бронежилетов для украинской армии, а мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины.

Читайте также:

"Путин - преступник, Украина борется за свободу Европы": Луческу открыто выступил против российской агрессии

Готовятся защищать Украину: футболисты клуба УПЛ проходят боевую подготовку на полигоне

"Путин - символ террористической агрессии": украинский каратист Горуна - о войне с российскими оккупантами