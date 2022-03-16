Тренер женской футбольной сборной Луис Кортес направил в Украину гуманитарную помощь

Испанец не остался в стороне от чужого горя.
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес решил поддержать украинский народ, продолжающий героическую борьбу с российскими оккупантами.
35-летний испанец вместе со своей семьей организовал сбор гуманитарной помощи, которая была направлена в Украину.
"Я взволнован и благодарен. Два грузовика, загруженных продуктами, одеждой и медикаментами, прибудут в Украину в четверг. Спасибо всем, кто сделал это возможным", - сообщил Кортес на своей странице в Twitter.
Emocionat y agraït Dijous llegaran a Ucrania estos dos camions de @ServetoHQL cargats de comida, roba i material sanitari. Gracias a todo el que ho ha hecho posible! pic.twitter.com/g47MP22s05— Lluís Cortés (@Llcortes14) 14 марта, 2022
Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич приобрел партию бронежилетов для украинской армии, а мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины.
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